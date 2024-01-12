США та Велика Британія вдарили по обєктам хуситів в Ємені ракетами "Томагавк" - Associated Press

Станом на зараз обстріли припинилися, але вони можуть продовжитися за потреби.
Збройні сили США та Великої Британії завдали масованого удару у відповідь проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.
Про це пише Associated Press
Американські та британські військові бомбардували більше десятка об’єктів, які використовували підтримувані Іраном хусити в Ємені, завдавши масованого удару у відповідь, використовуючи ракети «Томагавк» і винищувачі з бойових кораблів, повідомили Associated Press кілька офіційних осіб США. Військові об’єкти включали матеріально-технічні центри, системи протиповітряної оборони та місця зберігання зброї.
Журналісти Associated Press у столиці Ємену Сані почули чотири вибухи вранці в п’ятницю за місцевим часом, але не помітили жодних ознак бойових літаків. Двоє жителів Ходіда, Амін Алі Салех і Хані Ахмед, сказали, що чули п'ять сильних вибухів. Ходієда знаходиться на березі Червоного моря і є найбільшим портовим містом, яке контролюють хусити.
Ці удари стали першою військовою відповіддю США на постійну кампанію нападів безпілотників і ракет на комерційні кораблі з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.
Скоординований військовий напад стався лише через тиждень після того, як Білий дім і низка країн-партнерів оголосили останнє попередження хуситам припинити напади або зіткнутися з потенційними військовими діями. Чиновники підтвердили удари на умовах анонімності для обговорення військових операцій.
Схоже, що попередження мало принаймні деякий короткочасний вплив, оскільки атаки припинилися на кілька днів. Проте у вівторок повстанці-хусити випустили найбільший в історії обстріл з безпілотників і ракет по судам у Червоному морі, а кораблі США та Великобританії та американські винищувачі у відповідь збили 18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельну ракету. А в четвер хусити випустили протикорабельну балістичну ракету в Аденську затоку.
Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.
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