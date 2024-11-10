США та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені

Військові США та Великої Британії завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені. У Сані, її передмістях та провінції Амран було здійснено близько дев'яти рейдів.

Про це пише Reuters.

Пентагон підтвердив, що в суботу американські військові літаки завдали кількох ударів сучасним складам зі зброєю хуситів у Ємені.

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Як відомо, пов'язані з Іраном бойовики-хусити з листопада минулого року нападають на міжнародне судноплавство поблизу Ємену на знак солідарності з палестинцями у війні Ізраїлю з ХАМАС.

Атаки спричинили удари у відповідь з боку США та Великої Британії. Крім того, це порушило світову торгівлю, оскільки судновласники перенаправляють їх з Червоного моря та Суецького каналу на довший маршрут навколо південного краю Африки.

Раніше Ізраїль підтвердив удар у відповідь, завданий у суботу, 20 липня, по паливному складу та нафтопереробному заводу в районі єменського порту Ходейда.

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