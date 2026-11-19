Венесуела / © pixabay.com

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Сполучені Штати й Венесуела підписали угоду про військове партнерство. Про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив 18 листопада під час візиту до Каракаса, де зустрівся з тимчасовою президенткою Делсі Родрігес, повідомляє Reuters.

За словами Гегсета, співпраця охоплюватиме спільні навчання, обмін розвідувальною інформацією та посилення військових спроможностей. Родрігес заявила, що партнерство допоможе протидіяти спільним загрозам і покращити підготовку венесуельських збройних сил. Детальних умов сторони не розкрили.

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Глава Пентагону також анонсував активізацію спільних дій проти угруповань, причетних до наркоторгівлі. Це його перший візит до Венесуели після січневої операції американських спецпризначенців, під час якої усунули від влади Ніколаса Мадуро.

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Раніше повідомлялося, що договір між США та Венесуелою дозволить американським компаніям розробляти групу венесуельських родовищ.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели, адже нібито має там високі рейтинги.

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