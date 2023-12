США та ЄС хочуть допомагати Україні конфіскованими активами РФ – NYT

Сполучені Штати Америки розпочала термінові консультації з союзниками стосовно використання $300 млрд активів Центрального Банку РФ для допомоги Україні.

Про це повідомляє видання The New York Times. Те саме пишуть і в Financial Times.

За інформацією журналістів, американські чиновник пропонують передати Україні заморожені в Європі активи Центробанку РФ як “аванс” компенсації за шкоду від повномасштабної війни.

"Ця сума грошей, про яку ми тут говоримо, просто змінює гру", – сказав Філіп Зеліков, представник Держдепартаменту в обох адміністраціях Буша та старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету.

На думку NYT, вилучення такої великої суми грошей в іншої держави було б безпрецедентним, і така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки. Це майже напевно призведе до судових позовів і помсти з боку Росії.

На знак того, що деякі європейські країни готові продовжити конфіскацію російських активів, цього тижня німецькі прокурори вилучили близько 790 мільйонів доларів із франкфуртського банківського рахунку російської фінансової компанії, яка перебувала під санкціями ЄС.

Однак в адміністрації Байдена публічно майже не говорять про перебіг перемовин щодо конфіскації російських активів.

Джерела видання стверджують, що Білий дім наполягає, щоб країни "Великої сімки" – Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія – виробили стратегію використання російських коштів до 24 лютого – другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Серед варіантів, які обговорювали західні країни, — безпосередній арешт активів і передача їх Україні, використання отриманих відсотків та інших прибутків від активів, які зберігаються в європейських фінансових установах, на користь України або використання активів як застави для кредитів Україні. Конфісковані російські активи можуть виділити траншами, наприклад, через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

Загалом йдеться про майже 300 мільярдів доларів.

Раніше у США підтвердили, що розглядають можливість конфіскації російських активів на користь України.

Своєю чергою в Офісі президента заявили, що розраховують на отримання Україною щорічно до $15 млрд доходів за рахунок конфіскових російських активів.

