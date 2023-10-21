США та ЄС вмовили Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі - Bloomberg

Ізраїль спочатку був проти подібної ініціативи, але пізніше погодився відкласти операцію.

Сполучені Штати та Євросоюз закликають владу Ізраїля відкласти проведення наземної операції на території Гази, щоб встигнути провести переговори щодо звільнення заручників за посередництвом Катару.

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Про це інформує агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Журналісти повідомили, що переговори з терористичним угрупованням ХАМАС про звільнення заручників "делікатні й можуть закінчитися провалом". Разом з тим є надія що бойовики відпустять хоча б частину цивільних заручників в односторонньому порядку.

Видання повідомляє, що Ізраїль спочатку був проти подібної ініціативи, але пізніше погодився відкласти операцію під тиском Вашингтона. Також Ізраїль змінив підхід до операції на такий, що "може знизити втрати серед цивільного населення".

У Сполучених Штатах побоюються, що жорстока наземна операція може загострити напруженість у регіоні, після чого до війни будуть залучені бойовики Ірану та Лівану. У цьому випадку США доведеться особисто втручатись у бойові дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що армія Штатів не вступатиме у війну Ізраїлю та ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден звернувся до американців із закликом підтримати Україну та Ізраїль.

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