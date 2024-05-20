США та Європа наближаються до використання російських активів для допомоги Україні - NYT

Міністри фінансів G7 зустрінуться в Італії з наміром завершити розробку плану використання активів РФ на користь України.

Голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що "найбільш багатообіцяючою" ідеєю для надання Україні позики від країни G7 буде та, яку забезпечать прибутками та процентами, отриманими від заморожених російських активів у Європі.

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Про це пише видання The New York Times.

Вона зазначила, що разом з озвученим варіантом використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на розгляді є ще кілька варіантів.

Цього тижня міністри фінансів G7 зустрінуться в Італії з наміром завершити розробку плану, який буде переданий главам держав перед зустріччю лідерів групи наступного місяця.

"Я вважаю, що ми бачимо значний інтерес серед усіх наших партнерів у структурі позики, яка забезпечить потік несподіваних прибутків. Це створить значну початкову суму, що допоможе задовольнити потреби, які, на нашу думку, Україна матиме як у військовому плані, так і в плані реконструкції", — сказала Єллен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Euroclear розповіли, коли російські активи будуть конфісковані на користь України.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.

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