США терміново виводять дипломатів із Саудівської Аравії: чого побоюються у Вашингтоні

Прапор США / © Associated Press

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Державний департамент США наказав частині американських дипломатичних працівників та членам їхніх сімей залишити Саудівську Аравію через загрозу подальших бойових дій. Вашингтон також розглядає можливість вивезення родин співробітників дипломатичних представництв з інших країн Перської затоки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців.

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За інформацією агентства, рішення пов'язане з посиленням атак підтримуваних Іраном єменських хуситів на території Саудівської Аравії.

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Речник Державного департаменту США Томмі Піготт підтвердив, що розпорядження стосується американських державних службовців, які не виконують критично важливих функцій, та членів їхніх сімей у Саудівській Аравії.

Водночас він наголосив, що офіційний наказ наразі поширюється лише на цю країну.

Чому США евакуюють дипломатів

За словами представника Держдепартаменту, останнім часом хусити посилили атаки на цивільні об'єкти Саудівської Аравії, зокрема аеропорти та критичну інфраструктуру.

Ці удари вже призвели до загибелі мирних жителів і серйозних перебоїв у транспортному сполученні.

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У середу, 21 жовтня, посольство США в Ер-Ріяді оприлюднило попередження про можливі нові напади хуситів.

Особливе занепокоєння викликає безпека авіасполучення після нещодавніх смертоносних атак, зокрема на аеропорт саудівської столиці.

За даними чотирьох американських посадовців, яких цитує Reuters, дипломатичні представництва США в інших державах Перської затоки також можуть отримати розпорядження про виїзд членів сімей співробітників.

Однак Держдепартамент поки не підтвердив ухвалення таких рішень щодо інших країн регіону.

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Ситуація на Близькому Сході загострюється

Нинішня евакуація відбувається на тлі ескалації бойових дій у Ємені та розширення регіонального протистояння, пов'язаного з війною США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого.

Після початку бойових дій Тегеран атакував американські об'єкти в регіоні, через що Вашингтон раніше вже скорочував дипломатичну присутність у низці держав.

У березні під удар безпілотників потрапили американське посольство в Ер-Ріяді та розташований там об'єкт Центрального розвідувального управління США.

Згодом частину дипломатичного персоналу повернули до країн Перської затоки, однак нова хвиля атак змусила Вашингтон знову переглянути заходи безпеки.

Подальше загострення конфлікту створює ризики не лише для дипломатичних місій, а й для цивільної інфраструктури, транспортного сполучення та енергетичних ринків регіону.

Нагадаємо, що раніше хусити атакували аеропорт Саудівської Аравії: Lufthansa та Air India скасували польоти

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