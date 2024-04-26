США тиснули на Київ щодо закону про мобілізацію - The New York Times

У США занепокоєні проблемою мобілізації в Україні.
США тиснули на Україну щодо ухвалення нового закону про мобілізацію.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
У той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони тиснули і на уряд Києва, аби той вирішив проблеми з мобілізацією.
За словами, помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.
"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - сказав представник Білого дому.
Зазначається, що відсутність ясності щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.
"Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку більше двох років, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком", - написало видання.
Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в Україні.