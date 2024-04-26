США тиснули на Київ щодо закону про мобілізацію - The New York Times

США тиснули на Україну щодо ухвалення нового закону про мобілізацію.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони тиснули і на уряд Києва, аби той вирішив проблеми з мобілізацією.

За словами, помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - сказав представник Білого дому.

Зазначається, що відсутність ясності щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу.

"Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку більше двох років, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком", - написало видання.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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