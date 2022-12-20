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США турбує роль Білорусі в російській агресії - Білий дім

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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США турбує роль Білорусі в російській агресії - Білий дім

Фото: Associated Press

США уважно стежать за пересуванням російських сил у Білорусі

Сполучені Штати Америки дуже уважно відстежують спілкування Москви й Мінська у повномасштабній війні Росії проти України, наприклад щодо розміщення російських сил у Білорусі

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан П’єр, коментуючи візит російського очільника Володимира Путіна до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

«Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії»,- підкреслила представниця адміністрації США.

Режим у Мінську дозволив Кремлю розпочати війну проти України зі своєї території. ЇЇ Росія фактично використовує як плацдарм для своїх військ.

«Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі»,- зауважила речниця Білого дому.

Вона резюмувала, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз бореться з російською агресією.

Ситуація в Білорусі та її можлива участь у війні з Україною

Нагадаємо, що у Білорусі військовим передають нові зразки спеціальної воєнної техніки. Зокрема, техніку передали 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (місто Полоцьк, Вітебська область) та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби (місто Борисів, Мінська область).

Водночас у Міністерстві оборони США не бачать активності на українсько-білоруському кордоні. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. 

До того ж у Білорусі почали будувати переправу через річку Березина. Також на трасі поблизу міста Щучин бачили колону військової техніки. 

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Дата публікації
Перегляди
148
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