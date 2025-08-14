США тимчасово послабили санкції проти РФ напередодні зустрічі на Алясці

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Реклама

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці США тимчасово послабили санкційний тиск на РФ.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з РФ у межах підготовки до зустрічі лідерів двох країн.

Реклама

Відповідний дозвіл видало Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Він передбачає можливість проведення окремих операцій, які раніше перебували під забороною санкцій, виключно у зв’язку з організацією та проведенням зустрічі.

Документ від Мінфіну США про послаблення санкцій

Важливо зазначити, що ліцензія не дозволяє розморожувати заблоковані активи або здійснювати інші операції, які суперечать чинним санкціям, крім тих, що прямо вказані у її тексті. Термін дії ліцензії обмежений до 20 серпня.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.