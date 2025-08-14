- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
США тимчасово послабили санкції проти РФ напередодні зустрічі на Алясці
Мінфін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з РФ у межах підготовки до зустрічі лідерів двох країн.
Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці США тимчасово послабили санкційний тиск на РФ.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.
Відповідний дозвіл видало Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Він передбачає можливість проведення окремих операцій, які раніше перебували під забороною санкцій, виключно у зв’язку з організацією та проведенням зустрічі.
Важливо зазначити, що ліцензія не дозволяє розморожувати заблоковані активи або здійснювати інші операції, які суперечать чинним санкціям, крім тих, що прямо вказані у її тексті. Термін дії ліцензії обмежений до 20 серпня.
Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.