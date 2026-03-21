США тимчасово відкривають ринок для іранської нафти: санкції послабили на місяць, щоб стримати ціни

Нафта / © Associated Press

Адміністрація США вирішила частково послабити санкційний тиск на Іран, дозволивши тимчасовий продаж вже видобутої іранської нафти. Такий крок має стабілізувати світові ціни на енергоресурси на тлі зростання напруги на ринку.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, йдеться про вузько обмежений дозвіл, який стосується лише тих обсягів нафти, що вже перебувають у морі та були завантажені на танкери до 20 березня.

Фактично Вашингтон дозволяє вивести на ринок близько 140 мільйонів барелів іранської нафти, яка наразі не може бути реалізована через санкції. У Білому домі розраховують, що це допоможе зменшити дефіцит і тимчасово знизити тиск на глобальні ціни.

Бессент наголосив, що рішення має суто короткостроковий характер і не означає зміни загальної політики щодо Ірану. Дозвіл діятиме лише один місяць — до 19 квітня — і не передбачає нових контрактів, збільшення видобутку чи довгострокового повернення Ірану на ринок.

За його словами, США таким чином використовують вже наявні іранські ресурси як інструмент впливу на ринок, одночасно зберігаючи політику максимального тиску на Тегеран, зокрема щодо його доступу до міжнародної фінансової системи.

Водночас у самому Ірані поставили під сумнів заяви американської сторони. Представник Міністерства нафти Ірану Саман Годусі стверджує, що країна не має значних запасів сирої нафти, які перебувають у морі або можуть бути оперативно поставлені на зовнішні ринки.

За його оцінкою, заяви США мають радше інформаційно-психологічний характер і спрямовані на вплив на очікування покупців та поведінку енергетичних ринків, ніж на реальне збільшення пропозиції.

Таким чином, рішення Вашингтона виглядає як спроба швидко стабілізувати нафтовий ринок без стратегічного перегляду санкційної політики щодо Ірану.

Призупинення санкцій США проти російської нафти — що відомо

Нагадаємо, в середині березня США тимчасово призупинили санкції проти російської нафти: на 30 днів дозволили купівлю сировини, яка вже перебуває на танкерах у морі. Як пояснив міністр фінансів Скотт Бессент, цей короткостроковий захід діятиме до 11 квітня і стосується лише нафти, завантаженої до 12 березня, щоб збільшити світові постачання без значної вигоди для бюджету РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поверне санкції проти російської нафти лише після стабілізації світового енергоринку. Наразі він прагне забезпечити максимальну доступність ресурсу для Штатів та всього світу, чим і пояснив своє рішення про скасування обмежень.