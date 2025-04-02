США тиснуть на ЄС через прагнення обмежити закупівлю американської зброї – Reuters

Зброя США. / © ТСН.ua

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У Вашингтоні дедалі голосніше висловлюють невдоволення планами Європейського Союзу зменшити участь американських виробників у тендерах на постачання озброєння. Як повідомляють п’ять джерел, обізнаних із ситуацією, представники США вимагають зберегти доступ американських компаній до європейського ринку оборонних замовлень.

Про це пише Reuters.

Ці заяви пролунали на тлі спроб ЄС активізувати власну оборонну промисловість — у тому числі за рахунок нового плану ReArm Europe, який передбачає надання 150 мільярдів євро у вигляді кредитів урядам для фінансування оборонних проєктів.

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У Білому домі занепокоєні, що нова політика може суттєво обмежити участь компаній з країн поза межами ЄС, зокрема зі США та Великої Британії. Особливе занепокоєння викликає той факт, що ініціатива з’явилася на тлі ослаблення американської військової участі в Європі після повернення Дональда Трампа до президентства.

Зокрема, під час зустрічі з міністрами закордонних справ Латвії, Литви та Естонії 25 березня держсекретар Марко Рубіо прямо заявив, що Вашингтон очікує збереження рівного доступу для американських компаній до оборонних проєктів ЄС. За даними джерел, він попередив, що виключення США з участі в тендерах буде сприйняте негативно.

Американські дипломати також передали подібні сигнали іншим європейським партнерам. Один із північноєвропейських дипломатів підтвердив, що США чітко дали зрозуміти: будь-яке обмеження американських виробників зброї розцінюватиметься як недружній крок.

У Державному департаменті США підтвердили, що Трамп підтримує прагнення європейців зміцнити власну оборону, однак застерігають від створення бар’єрів для американської оборонної індустрії.

Роздвоєна стратегія: Європа шукає автономію, США – відкриті ринки

Новий курс ЄС — реакція на сигнали з Вашингтона, де дедалі частіше лунають заклики до скорочення ролі США в системі колективної безпеки. Однак у самій адміністрації Трампа простежується подвійність: з одного боку — тиск на європейців з вимогою брати більшу відповідальність, з іншого — бажання зберегти доступ для американських компаній на європейському ринку.

Попри заяви Єврокомісії про відкритість до зовнішніх учасників, експерти зазначають: реально американські виробники можуть зіткнутись із численними адміністративними бар’єрами, що ускладнить їхню участь у нових проєктах.

Суперечності в позиціях США та ЄС можуть призвести до гострих дебатів: хто прийматиме рішення, хто контролюватиме спільні проєкти й на яких умовах до них допускатимуть іноземних гравців.

Те саме джерело наголосило, що адміністрація Трампа розчарована пропозицією ReArm і тим фактом, що США не включені до цієї ініціативи. За словами ще одного європейського чиновника, Сполучені Штати останніми тижнями значно активізували увагу до цього питання саме тому, що Євросоюз почав робити конкретні кроки до відокремлення оборонних закупівель від партнерів поза межами блоку.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готує рішучу відповідь на нові тарифи, оголошені адміністрацією Дональда Трампа 2 квітня, і робитиме це "без червоних ліній".