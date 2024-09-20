США у 2022 році підготували сценарій удару по військах РФ у разі застосування ядерної зброї по Україні: що відомо

Росію вдалося відмовити від використання ядерної зброї завдяки жорсткій, але водночас обережній позиції США, підкріпленій підтримкою інших країн.

Колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус підтвердив, що у 2022 році США попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах.

Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомило польське видання Onet.

Зазначається, що у 2022 році Петреус заявляв американським ЗМІ про готовність США знищити весь Чорноморський флот Росії, а також всі російські наземні та повітряні сили, що перебувають на українській території.

За словами колишнього очільника ЦРУ, США могли б вдатися до таких дій, якби Росія застосувала тактичну ядерну зброю проти України або навіть у безлюдній зоні. Він підкреслив, що його тодішня заява була не особистою думкою, а непублічною позицією Білого дому.

Як пише видання, Вашингтон не став погрожувати Москві безпосередньо, тому передав своє попередження через Девіда Петреуса. У комюніке, яке він передав російській стороні, містився детальний опис удару по російських цілях із використанням сотень крилатих ракет, які були б запущені з американських літаків і підводних човнів.

За словами ексголови ЦРУ, навіть якщо деякі союзники, як-от Німеччина, не погоджувалися б із таким кроком, це не вплинуло б на рішення США. Петреус зазначив, що "Берлін не матиме права голосу", а Сполучені Штати нагадають усім у НАТО, "хто приймає рішення в Альянсі".

Девід Петреус також впевнений, що Росію вдалося відмовити від використання ядерної зброї завдяки жорсткій, але водночас обережній позиції США, підкріпленій підтримкою інших країн.

8 вересня 2024 року голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у 2022 році, в момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання країною-агресором Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні.

Нагадаємо, 12 вересня, президент держави-агресорки Володимир Путін у коментарі російським пропагандистам заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по території Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях та пригрозив ухвалити рішення, які будуть "відповідати створеним загрозам". Наступного дня слова кремлівського диктатора майже дослівно повторив представник РФ в ООН Василь Небензя.

14 вересня заступник голови Ради безпеки РФ та головний рупор Кремля в соцмережах Дмитро Медведєв написав, що Росія розуміє небезпеку і незворотність ядерного конфлікту і виявляє терпіння щодо перетину “червоних ліній”, зокрема у зв’язку із подіями в Курській області. Але при цьому пригрозив, що “будь-якому терпінню може прийти кінець”.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також вирішив нагадати західним союзникам України про "червоні лінії", які не можна перетинати.

В Мережу потрапили секретні документи Росії щодо ядерних ударів

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