США у відповідь на вихваляння Путіна показали ядерну ракету-невидимку

Бомбардувальник B-52H з ядерною ракетою-невидимкою / © Defense News

Після заяв президента РФ Володимира Путіна про вдосконалення російського ядерного арсеналу США продемонстрували свою ракету-невидимку, розроблену в рамках секретного проєкту програми модернізації ядерної зброї.

Про це повідомляє спеціалізований портал Defense News.

У Каліфорнії під час польоту було сфотографовано бомбардувальник B-52H, під крилом якого була незвичайна зброя.

Військові експерти визначили її як нову ядерну стелс-ракету AGM-181 Long-Range Stand-Off (LRSO). Появу цієї ракети називають «стрибком у нову епоху стратегічного ядерного стримування: вона менша за розміром, непомітніша і набагато більш смертоносна, ніж її попередниця».

Це перша публічна демонстрація AGM-181 LRSO, а помаранчеве маркування літака вказує на те, що це був офіційний випробувальний, а не тренувальний політ, зазначає видання.

За словами авіаційного фотографа Іана Реккіо, B-52 спочатку летів досить низько, а потім піднявся на висоту близько 1,5 км, що дозволило спостерігачам добре розглянути його озброєння.

Аналітики вважають, що публічна демонстрація цієї зброї була тонким нагадуванням про те, що США завершують модернізацію своєї ядерної тріади.

Що відомо про нову ракету-невидимку

AGM-181 є ракетою, виготовленою за технологією стелс, що дозволяє уникнути виявлення ворожими радарами. Вона летить на дозвуковій швидкості, повторюючи рельєф місцевості, що також допомагає залишатися непомітною.

Ракета несе термоядерну боєголовку W80-4 потужністю від 5 до 150 кілотон у тротиловому еквіваленті. Бомба, скинута на Хіросіму, мала потужність близько 15 кілотонн.

При дальності польоту понад 2400 км нова ракета дозволяє американським бомбардувальникам завдавати ударів з-за меж досяжності навіть найсучасніших систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін оголосив про завершення випробувань крилатої ракети «Буревісник» та повідомив про її розгортання.

Згоджом кремлівський очільник також заявив про випробування ядерної торпеди «Посейдон», яка, за його словами, не має аналогів у світі за швидкістю і глибиною ходу.

Випробування двох потужних носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» і підводного БпЛА «Посейдон» — аналітики вважають чітким сигналом Росії США. Демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Вашингтон сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови РФ, які виходять за межі війни в Україні.

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї.