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США ударили по об'єктах у Сирії, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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США ударили по об'єктах у Сирії, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції

США продовжують боротися з ворогами / Фото: Associated Press

Збройні сили США завдали високоточних ударів по об’єктах у східній Сирії. 

Про це йдеться у заяві міністра оборони Ллойда Дж. Остіна на сайті Пентагону щодо додаткових військових ударів США в Сирії

Об'єкти у Сирії використовуються Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і афілійованими з Іраном групами, у відповідь на безперервні атаки на американський персонал в Іраку та Сирії. Удари були завдані по об'єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін відповідно.

«Президент США Джо Байден не має вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і він керував сьогоднішньою акцією, щоб чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси», - йдеться у заяві. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 20 американських військових отримали поранення внаслідок атак безпілотників на бази США в Іраку та Сирії.    

Крім того, ми раніше інформували, що за кілька тижнів до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня сотні бойовиків палестинського ісламістського угруповання пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані

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Дата публікації
Перегляди
132
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