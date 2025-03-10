США, Україна, Росія проведуть важливі переговори в Саудівській Аравії - подробиці

Вашингтон намагається відновити відносини з Києвом після конфлікту в Білому домі.

У Саудівській Аравії цього тижня відбудуться окремі дипломатичні зустрічі між високопосадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа та офіційними представниками України й Росії.

Про це повідомив CNN посилаючись на джерело, знайоме з планами.

Стало відомо, що Трамп заявив, що в Саудівській Аравії заплановані великі зустрічі за участю Росії та України, висловивши сподівання, що цього тижня можуть статися важливі події.

Повідомляється, що переговори в Джидді відбуваються на тлі зусиль США зміцнити відносини з Україною після напруженої зустрічі минулого місяця між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським. Після цього американські посадовці працюють над покращенням відносин.

Серед представників США, які мають зустрітися з українськими офіційними особами в Джидді, буде державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, ми раніше інформували, що держсекретар Марко Рубіо летить до Саудівської Аравії на перемовини між США та Україною.

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