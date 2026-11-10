США, Україна та Європа узгодили позицію перед переговорами з Росією: заява Віткоффа

Про що домовилися США, Україна та Європа / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа у мирних переговорах України та РФ Стів Віткофф опублікував нову заяву за підсумками зустрічі між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами.

У заяві йдеться про узгодження спільної позиції перед перемовинами з РФ.

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Заява Віткоффа після зустрічі США, України та Європи на переговорах

Перед перемовинами з Росією делегації України, США та ЄС провели спільну зустріч. За словами Віткоффа, розмова пройшла в максимально партнерській атмосфері: сторони постійно консультуються, рухаються до спільних цілей і разом дбають про безпеку в євроатлантичному регіоні.

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Учасники зустрічі висловили чітку позицію щодо умов майбутнього миру:

«Будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежне ухвалення рішень та надавати надійні гарантії безпеки для України», — пише Віткофф.

Спільна мета союзників — створити реально діючу систему безпеки. Вона має надійно захистити Україну на роки вперед і дати той рівень довіри, без якого підписати угоди просто неможливо.

Окрім самого миру, сторони обговорили, як працюватимуть європейські безпекові структури та угоди після війни. Учасники зустрічі погодилися: щоб уникнути нових конфліктів, безпекові питання післявоєнного часу потрібно вирішувати вже зараз.

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«Учасники обговорили забезпечення надійних механізмів управління ризиками та уникнення небезпечної ескалації. Вони підтвердили спільну відданість міцній післявоєнній архітектурі європейської безпеки та чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони», — додає Віткофф.

Крім усього, США, Україна та європейські партнери продовжуватимуть взаємодію впродовж усього переговорного процесу. Спільною метою залишаються широкі багатосторонні дискусії із залученням Європи.

Мирні переговори в Абу-Дабі: останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни. Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, до її складу також увійдуть Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Від США у переговорах візьмуть участь спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а російську сторону представлятимуть Володимир Мединський, Сергій Рябков, Михайло Галузін, Ігор Костюков та Юрій Жигарловський.

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Перед тристоронньою зустріччю Україна та США проведуть консультації з європейськими партнерами. Попри заяви речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Європу на переговори не запрошують, присутність її представників підтвердила Урсула фон дер Ляєн та іноземні ЗМІ. Головною темою перемовин стануть гарантії безпеки для України, Росії та всієї Європи.

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