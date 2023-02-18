США в Мюнхені офіційно звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні

Зауважимо, що це офіційне рішення, ухвалене в результаті юридичного аналізу, не тягне за собою негайних наслідків для війни.

В адміністрації президента США дійшли висновку, що Росія скоїла "злочини проти людяності" протягом року своєї війни проти України.

Про це віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Reuters.

"У випадку з діями Росії в Україні ми розглянули докази, ми знаємо правові норми, і немає жодних сумнівів: це злочини проти людяності", – сказала віцепрезидентка.

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"І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини, і їхнім начальникам, які причетні до цих злочинів, ви будете притягнуті до відповідальності", – наголосила вона.

Видання зазначило, що це офіційне рішення, ухвалене в результаті юридичного аналізу Держдепартаменту США, не тягне за собою негайних наслідків для війни. Однак Вашингтон має надію, що рішення допоможе ще більше ізолювати президента РФ Володимира Путіна та активізувати юридичні зусилля для притягнення до відповідальності членів його уряду через міжнародні суди та санкції.

Гарріс також назвала "варварськими та нелюдськими" безліч жертв, знайдених у Бучі невдовзі після вторгнення РФ у лютому 2022 року; вибух 9 березня у пологовому будинку Маріуполя, коли загинули троє людей, зокремадитина; сексуальне насильство російського солдата над чотирирічною дитиною, про що йдеться у звіті ООН.

Гарріс також поінформувала, що підтримувані з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)організації задокументували понад 30 тис. випадків воєнних злочинів від моменту російського вторгнення.

"Погодьмося всі: від імені всіх жертв, як відомих, так і невідомих, має перемогти правосуддя", – наголосила віцепрезидентка США.

Зауважимо, що адміністрація американського президента прагне притягнути до відповідальності воєнних злочинців і США вже витратили на ці зусилля близько 40 млн дол. Адміністрація зараз працює з Конгресом над отриманням додаткових 38 млн дол. на відповідні зусилля.

"Якщо Путін думає, що зможе нас перечекати, він дуже помиляється. Час не на його боці", ­– запевнила Гарріс.

Нагадаємо, до Сенату США повторно внесли резолюцію про визнання геноцидом українського народу дій Росії в Україні. Документ готовий до винесення на голосування.

Напередодні у Мюнхені сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Конгрес організує необхідну базу, щоб допомогти Європі створити трибунал щодо розслідування воєнних злочинів російської агресії.

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