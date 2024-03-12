США в новому пакеті допомоги готуються передати Україні партію ракет ATACMS — Politico

Новий пакет допомоги Україні від США, ймовірно, включатиме кілька протипіхотних комплексів, старішої версії ATACMS, які пролітають 100 миль (понад 160 км) і несуть боєголовки, що містять сотні касетних бомб.

Про це пише Politico.

За словами анонімних американських чиновників, транш також включатиме додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованих реактивних систем залпового вогню. Зазначимо, що США вперше відправили першу партію ATACMS середньої дальності у вересні 2023-го.

Пакет буде оцінений у 300 мільйонів доларів. Представник міністерства оборони США пояснив, що Пентагон зміг використати заощадження від попереднього армійського контракту на українську зброю. І хоча українці отримають нову зброю, цей пакет буде лише тимчасовим рішенням.

Ця новина з’явилася в той момент, коли Конгрес зупинив ухвалення додаткового запиту президента Джо Байдена, який включає додаткове фінансування війни в Україні, а також допомогу Ізраїлю та Тайваню. Пентагон не може надіслати Києву додаткові озброєння від грудня, коли у нього закінчилися гроші на поповнення запасів.

Нагадаємо, раніше про новий пакет допомоги Україні від США повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді. Однак йшлося про пакет вартістю 400 мільйонів доларів, а не 300 мільйонів.

Крім того, у Конгресі готують альтернативний двопартійний законопроект. Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол вважає, що речник Майк Джонсон підтримає законодавчу ініціативу і винесе законопроект на голосування вже наприкінці березня.

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