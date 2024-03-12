США в новому пакеті допомоги готуються передати Україні партію ракет ATACMS — Politico

Білий дім 12 березня оголосить новий пакет військової допомоги Україні вартістю 300 мільйонів доларів, який включатиме ряд армійських тактичних ракетних систем.
Новий пакет допомоги Україні від США, ймовірно, включатиме кілька протипіхотних комплексів, старішої версії ATACMS, які пролітають 100 миль (понад 160 км) і несуть боєголовки, що містять сотні касетних бомб.
Про це пише Politico.
За словами анонімних американських чиновників, транш також включатиме додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованих реактивних систем залпового вогню. Зазначимо, що США вперше відправили першу партію ATACMS середньої дальності у вересні 2023-го.
Пакет буде оцінений у 300 мільйонів доларів. Представник міністерства оборони США пояснив, що Пентагон зміг використати заощадження від попереднього армійського контракту на українську зброю. І хоча українці отримають нову зброю, цей пакет буде лише тимчасовим рішенням.
Ця новина з’явилася в той момент, коли Конгрес зупинив ухвалення додаткового запиту президента Джо Байдена, який включає додаткове фінансування війни в Україні, а також допомогу Ізраїлю та Тайваню. Пентагон не може надіслати Києву додаткові озброєння від грудня, коли у нього закінчилися гроші на поповнення запасів.
Нагадаємо, раніше про новий пакет допомоги Україні від США повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді. Однак йшлося про пакет вартістю 400 мільйонів доларів, а не 300 мільйонів.
Крім того, у Конгресі готують альтернативний двопартійний законопроект. Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол вважає, що речник Майк Джонсон підтримає законодавчу ініціативу і винесе законопроект на голосування вже наприкінці березня.
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