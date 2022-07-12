США в Сирії ліквідували одного з лідерів "Ісламської держави" – ЗМІ

В результаті авіаудару США в Сирії було ліквідовано лідера "Ісламської держави" Махера аль-Агала. Він був одним із п’яти лідерів угрупування бойовиків.

Аль-Агал відповідав за розвиток мереж ІДІЛ за межами Іраку та Сирії.

Про це пишуть NBC News та Reuters.

Представника Центрального командування США повідомив, що мішенню також став заступник Аль-Агала, проте наразі достеменно не відомо – вбили його чи поранили.

Також читайте Путін зустрінеться із Ердоганом у Тегерані: про що говоритимуть

Ця операція була спланована ретельно, тож жертв серед цивільного населення не було.

"Усунення цих лідерів ІДІЛ підірве здатність терористичної організації планувати та здійснювати атаки", – заявив полковник Джо Буччіно.

Зауважимо, що це був останній удар серед низки незодавніх атак по терористичному угрупованню в Сирії. За інформацією військових США, під час рейду в червні було захоплено неназваного лідера "Ісламської держави", що займав високу посаду, а також виробника бомб.

Нагадаємо, Іран планує постачати Росії безпілотники і навчити її військових користуватися ними.

Байден вирушає на Близький Схід - хоче домовитися про збільшення видобутку нафти

Читайте також: