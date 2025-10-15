США вдарили по судну біля Венесуели: подробиці

Удари США по човнах / Ілюстративне фото

США вдарили по човну поблизу Венесуели. Ймовірно, воно перевозило наркотики.

Кадри оприлюднив президент США Дональд Трамп.

Дата публікації 13:05, 15.10.25

За словами глави Сполучених Штатів, атаковане судно займалося наркотрафіком у міжнародних водах. Через знешкодження човна є жертви серед екіпажу. Загинуло 6 чоловіків, які перебували на ньому.

Відзначимо, що це не перший подібний удар. Так, 16 вересня Збройні сили США здійснили удар по човнах біля берегів Венесуели. Причина ідентична — перевезення наркотики. Тоді загинуло 3 чоловіків, натомість жоден військовослужбовець США не постраждав.

«Увага! Якщо ви перевозите наркотики, які можуть вбити американців, ми полюємо на вас», — зазначив Трамп.

Напад прокоментував міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес.

«Чи необхідно розпочинати війну проти своїх латиноамериканських сусідів на основі неправдивих наративів Використовувати гроші платників податків для нападу на скромних рибалок? Ніщо не виправдовує війну», — звернувся він до США.

Раніше у США зазначили, що готують удари по наркоторговцях з Венесуели.

«Трамп готовий використати всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків до країни та притягти винних до відповідальності», — заявив високопоставлений чиновник адміністрації.