США вдарили по фінансах "Хезболли": запроваджено нові санкції

США ввели санкції проти глобальної мережі, що фінансово підтримувала угруповання "Хезболла". Обмеження спрямовані на осіб і компанії, які допомагали організації отримувати кошти через розгалужену систему бізнесів і проєктів у різних регіонах світу.

Як заявив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт, такі кроки є відповіддю на дії "Хезболли", яка, за його словами, продовжує спрямовувати значні ресурси на терористичну діяльність.

У Вашингтоні наголошують, що угруповання діє в інтересах Ірану та ставить тероризм вище за безпеку мирного населення Лівану. При цьому "Хезболла" витрачає мільйони доларів, тоді як цивільні громадяни країни залишаються без належних умов для життя.

Нові санкції мають на меті перекрити фінансові канали організації та унеможливити отримання доходів, які використовуються для підтримки її діяльності, а також ускладнити обходження попередніх обмежень.

У США підкреслюють, що такі заходи спрямовані на зменшення загрози безпеці як для американських інтересів, так і для регіону Близького Сходу загалом.

