США вдарили по мосту, що з'єднує Іран з Росією і Китаєм

Війна США проти Ірану / © Getty Images

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Під час нічних авіаударів по Ірану Сполучені Штати уразили стратегічний залізничний міст Ак-Такех-Хан у північній провінції Голестан, який є важливою ланкою транспортного сполучення Ірану з Китаєм та Росією.

Про це повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на іранське агентство Fars.

За даними агентства, міст розташований на маршруті, що через Туркменістан і Казахстан забезпечує сухопутне транспортне сполучення Тегерана з Китаєм.

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У Fars стверджують, що значення цього логістичного коридору суттєво зросло після блокування США морських шляхів у Перській затоці.

Крім того, як зазначає агентство, із кінця 2025 року цей залізничний маршрут активно використовувався Росією для вантажних перевезень до Ірану.

Водночас, агентство Fars, яке перебуває під контролем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), запевняє, що пошкоджений міст планують оперативно відремонтувати, а відновлювальні роботи, як очікується, не займуть багато часу.

Удари США по Ірану — що відомо

Нагадаємо, напередодні, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню в Ірані закінчився. Американський лідер назвав керівників іранського режиму «брехунами» і «хворими».

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Трамп заявив, що удари по Ірану стали відповіддю на обстріл торгових кораблів в Ормузькій протоці, та пригрозив Тегерану жорсткішими наслідками у разі повторення атак.

Після цього Центральне командування США повідомило про початок додаткових ударів по Ірану.

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