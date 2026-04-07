США вдарили по острову Харг в Ірані (відео)

Сполучені Штати завдали серії ударів по острову Харг в Ірані. Наслідки та втрати встановлюються.

Про це інформує Clash Report.

«Іранський острів Харг зазнав кількох ударів», — йдеться у повідомленні.

За даними видання, американські військові атакували військові цілі на острові Харг. Зокрема, йдеться про укриття та оборонні об’єкти.

Чим важливий острів

Як відомо, Харг є важливим стратегічним об’єктом Ірану. Це ключовий нафтовий термінал країни, через який проходить більшість експорту сирої нафти країни. Він має критичне значення для економіки, адже забезпечує основні валютні надходження від енергоресурсів. Крім того, Харг є важливим логістичним і військовим об’єктом у Перській затоці, що впливає на безпеку судноплавства в регіоні.

Війна в Ірані загострюється — останні новини

Раніше Іран пригрозив завдати удару по американському центру штучного інтелекту в Абу-Дабі, який реалізується за участі OpenAI, Oracle та Nvidia. За даними іранських військових, цей об’єкт перебуває в межах досяжності ракет і розглядається як потенційна ціль. Заява пролунала після удару по технологічному університету в Тегерані, внаслідок якого пошкоджено інфраструктуру для розвитку ШІ. Водночас США офіційно не підтвердили свою причетність до цієї атаки.

Трамп заявив, що США здатні повністю знищити Іран «за одну ніч», підкресливши військову перевагу країни. За його словами, такий сценарій можливий у разі загострення ситуації або відсутності домовленостей. Водночас він натякнув, що рішення залежатиме від подальших дій Тегерана.