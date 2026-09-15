США вдарили санкціями по одному з найбільших банків Росії: яка причина

США ввели санкції проти ВТБ / © Фото з відкритих джерел

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Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ через його діяльність, пов’язану з Іраном.

Як повідомляє Reuters, про нові обмеження заявили у Міністерстві фінансів США.

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За даними американського відомства, ВТБ відкрив представництва в Ірані та здійснював розрахунки з іранськими банками, які перебувають під санкціями. Крім того, російський банк був залучений до переміщення мільярдів доларів заморожених іранських активів.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська адміністрація й надалі переслідуватиме осіб та організації, які допомагають Ірану підтримувати його діяльність.

«Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та знешкоджувати тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність», — заявив Бессент.

Ще минулого тижня Бессент попереджав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може запровадити санкції проти великого банку.

Як зазначає Reuters, таким чином Вашингтон продовжує посилювати економічний тиск на Тегеран. Мета США — домогтися припинення війни між США та Іраном, яка триває вже понад шість місяців.

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Раніше повідомлялося, що у ЄС не домовилися про подовження індивідуальних санкцій проти РФ за день до їх спливу та влаштували «торги» за зняття обмежень з російських багатіїв.

Ми раніше інформували, що сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь закликав Палату представників США підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

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