США ведуть переговори з союзниками щодо нового пакету допомоги Україні: якої підтримки очікувати Києву

Це не перший пакет допомоги Україні від США.

США ведуть переговори з союзниками та європейськими партнерами щодо нового пакету допомоги Україні. Зокрема, йдеться про фінансову допомогу.

Про це на брифінгу 2 лютого сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

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Вона наголосила, що це не перший пакет допомоги Україні. "Ми обговорюємо з союзниками і партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях. Зараз, я вважаю, йде обговорення наступних кроків з іншими колегами з нашого та їхнього уряду", - зазначила вона.

Окрім цього, Псакі додала, що адміністрація Джо Байдена надала Україні значний обсяг допомоги як у сфері безпеки, так і гуманітарну та економічну допомогу.

Раніше повідомляли, що у Білому домі вторгнення Росії до України більше не називатимуть “неминучим”. У Вашингтоні визнали недоречною таку оцінку ймовірності.

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