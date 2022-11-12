США, Велика Британія та Австралія почали навчання, що імітують війну з Росією

США, Велика Британія та Австралія розпочали двотижневі спільні навчання, під час тренувань імітується вторгнення Росії до Європи. 2023 року аналогічні навчання планують провести в Європі.

Про це повідомляє видання The Times.

Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаве (Каліфорнія). У першій частині навчань імітується конфлікт, що спалахує в Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі. У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та Росією.

До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми. Джерело видання, яке бере участь у навчаннях, розповіло, що війна в Україні показала певні зміни під час бойових дій, зокрема активне використання безпілотників.

У межах навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35. Крім цього, військові відпрацюють виробництво запчастин у польових умовах на 3D-принтерах, а також технології обробки розвідданих, що збираються безпілотниками, для ухвалення командних рішень.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати планують розгорнути до шести ядерних бомбардувальників B-52 на авіабазі в північній Австралії.

Раніше стало відомо, що у Польщі стартували військові навчання країн "Вишеградської четвірки" (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини).

У Литві стартують найбільші для країни міжнародні військові навчання НАТО

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