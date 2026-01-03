Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу / © Getty Images

Під час атаки по Венесулі сталися влучення у будівлю парламенту Венесуели.

Президент Колумбії Густаво Петро показав список об’єктів атакованих США. Їх щонайменше 11.

Вибухи в Каракасі, зі слів очевидців, стали менш інтенсивними, але в місті все ще часто чутно шум військових літаків.

Також WSJ повідомляє, що Білий дім опублікує заяву щодо Венесуели після того, як військові США покинуть її повітряний простір.

Нагадаємо, очільник МЗС Венесуели Іван Гіль Пінто заявив, що його країна зазнала військової агресії з боку США. За його даними, атак зазнали об’єкти в столиці Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Лідер країни Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану у зв’язку з атакою на Венесуелу та закликав до мобілізації.