США вгатили по Ірану надпотужними бомбами: що стало ціллю та відео вибуху

Іран, США, конфлікт, Трамп

США завдали удару по великому іранському складу боєприпасів в Ісфахані. Кадри оприлюднили у Мережі.

Про це пише Clash Report.

Як зазначається, були використані 900-кілограмові бомби, які називають «руйнівники бункерів».

На відео видно потужні вторинні вибухи. Кадри поширив і президент США Дональд Трамп.

Кадри удару по складу боєприпасів в Ірані

Також показали красномовні ілюстрації локації, на якій розташований об’єкт.

Удари США по Ірану — останні заяви

Раніше США анонсували «найбільші удари по Ірану». «Ми полюємо та завдаємо ударів — смерть і руйнування зверху», — заявив голова Міноборони США Піт Гексет.

Також президент США Дональд Трамп вчора, 30 березня, заявив про те, що він готовий «підірвати усе» в Ірані, якщо не буде досягнуто йгоди. Йшлося, зокрема, про електростанції, нафтові свердловини та острів Харг.