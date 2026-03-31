США вгатили по Ірану надпотужними бомбами: що стало ціллю та відео вибуху
В Ірані вночі 31 березня пролунали потужні вибухи — атакований склад боєприпасів.
США завдали удару по великому іранському складу боєприпасів в Ісфахані. Кадри оприлюднили у Мережі.
Про це пише Clash Report.
Як зазначається, були використані 900-кілограмові бомби, які називають «руйнівники бункерів».
На відео видно потужні вторинні вибухи. Кадри поширив і президент США Дональд Трамп.
Також показали красномовні ілюстрації локації, на якій розташований об’єкт.
Удари США по Ірану — останні заяви
Раніше США анонсували «найбільші удари по Ірану». «Ми полюємо та завдаємо ударів — смерть і руйнування зверху», — заявив голова Міноборони США Піт Гексет.
Також президент США Дональд Трамп вчора, 30 березня, заявив про те, що він готовий «підірвати усе» в Ірані, якщо не буде досягнуто йгоди. Йшлося, зокрема, про електростанції, нафтові свердловини та острів Харг.