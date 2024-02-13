США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні – подробиці від Reuters

За словами російських джерел, Путін публічно і приватно, через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав сигнали Вашингтону 2023 року щодо готовності розглянути питання про припинення вогню в Україні.

Пропозиція очільника Кремля Володимира Путіна про припинення вогню в Україні, щоб заморозити війну була відкинута США після контактів між посередниками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Росії.

За словами трьох російських осіб, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Також відомо, що неофіційні контакти між РФ та США через посередників відбувалися з ініціативи Росії, проте, як кажуть джерела, ні до чого не призвели.

Тим часом чиновник у Сполучених Штатах сказав, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.

Начебто радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван мав поговорити з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначити подальші кроки, повідомило одне з російських джерел.

Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України, повідомило одне з російських джерел.

Американський чиновник відмовився повідомити будь-які подробиці ймовірних дзвінків Саллівана, а також про те, чи відбулася така розмова з Ушаковим.

А джерела в РФ зазначають, що Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною українською територією, контрольованою Росією.

"Контакти з американцями закінчилися нічим", – повідомило анонімно високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-2024 рр.

Друге російське джерело, знайоме з цими контактами, повідомило, що американці через посередників заявили Москві, ніби не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України.

Третє джерело, поінформоване про перебіг переговорів, повідомило: "З американцями все розвалилося". Мовляв, США не хотіли тиснути на Україну.

Одне з російських джерел висловило розчарування Сполученими Штатами через наполягання Вашингтона не підштовхувати Україну до переговорів.

"Путін сказав: "Я знав, що вони нічого не зроблять. Вони відрубали корінь контактів, на створення яких пішло два місяці", – сказали джерела в РФ.

Ще одне російське джерело припустило, що США не вірили в щирість Путіна.

"Американці не вірили, що Путін був щирим щодо припинення вогню – але він був і є. Він готовий обговорювати припинення вогню. Але так само Путін готовий воювати стільки, скільки буде потрібно – і Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно", – заявив чиновник.

За словами російських джерел, Кремль не бачить сенсу в подальших контактах зі Сполученими Штатами з цього питання, тому війна буде продовжуватися.

Кремль, Білий дім, Державний департамент США і Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) відмовилися від коментарів.

Американський чиновник, який виступав у Вашингтоні на умовах анонімності, заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною України.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про "справедливий мир" між Україною та Росією. За його словами, сторони можуть збиратися і зустрічатися. Чорноморська ініціатива запобігла подальшому поглибленню продовольчої кризи.

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