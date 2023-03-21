США виділили черговий пакет військової допомоги: це підготовка до контрнаступу — Мусієнко

У новому пакеті - додаткові боєприпаси для Himars, гаубиці і БМП Bradley, ракети HARM, протитанкове озброєння та річкові катери. У Пентагоні зазначили, що США і надалі продовжують співпрацювати з союзниками, аби забезпечити Україну всім необхідним на полі бою. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував за надану допомогу.

В ефірі каналу "Ми — Україна" в рамках телемарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як він оцінює новий пакет допомоги.

За його словами, це досить важливий пакет, тому що він стосується наших оперативних поточних потреб, які є на фронті. Зараз ідуть інтенсивні бойові дії на Сході і для того, щоб стримувати атаки противника потрібні і ракети для Himars, і снаряди, і міни, гранати, гранатомети, протитанкова зброя тощо. Все це наявне в цьому пакеті. На тому етапі, на якому зараз перебувають бойові дії, потрібно противника стримувати, наносити йому якомога більшої шкоди, знищувати якомога більшу кількість сил, техніки і засобів, аби готуватися до наступного етапу — контрнаступального.

"Тому, мені здається, що цей обсяг допомоги відповідає поточним потребам відносно стримування противника. Ми знаємо, що є пакети допомог, які стосуються підготовки до контрнаступу — це навчання наших підрозділів за кордоном, формування техніки, підготовка тощо. В поточному пакеті є річкові катери. По-перше, треба розуміти, що річка продовжує відігравати певну роль. Наш ворог на початку повномасштабного вторгнення намагався застосовувати катери. Про це менше говорять, але крім гелікоптерів, які рухалися з півночі на південь до української столиці, до Київського моря, були і катери. Просто їх відбили і вони розвернулися і повернулися. Їм не дали пройти. Тобто і наш ворог їх використовує. Ми так само формуємо річкову флотилію, яка має здійснювати патрулювання річки Дніпро. Тому що у нас є фактично лінія фронту, яка проходить по Дніпру, наприклад, Нікополь і Енергодар, Херсон", — зазначив Мусієнко.

Тобто нам потрібно патрулювати і протидіяти використанню річки катерами противника для того, щоб переміщати свої диверсійно-розвідувальні групи, щоб мати можливість перекидати наші підрозділи спецпризначенців і мати способи доставити їх і зброю для того, аби вони мали можливість проводити розвідку і диверсійні заходи на окупованих територіях. За словами Мусієнка, це вже працює.

"Ми бачили неодноразові випадки, коли, наприклад, на Херсонщині заходять наші групи спецпризначенців і розвідки інших підрозділів сил спеціальних операцій знищують деякі об’єкти противника, сили і засоби та повертаються назад. Це відбувалося на островах і безпосередньо на Лівобережжі", - додав він.

Нагадаємо, Євросоюз погодив спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для України. Про важливі оборонні рішення міжнародної спільноти, спрямовані на допомогу Україні, розповів президент Володимир Зеленський.

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