США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн: що до нього увійшло

Пакет допомоги, зокрема включатиме засоби ППО, снаряди до HIMARS та Javelin.

Сполучені Штати оголосили, що виділяють черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Ця допомога включає:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;

ракети RIM-7 для ППО;

засоби РЕБ;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні міни калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

додаткові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецька зброя;

підривне обладнання та підривні боєприпаси;

системи захищеного зв'язку;

комерційні послуги супутникової зйомки;

запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.

Це 12 пакет військової допомоги за програмою фінансування Міністерства оборони США (USAI), та шістдесят другий транш обладнання, яке надано України зі запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США надають довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Раніше повідомлялося, що Пентагон "знайшов" 2 млрд доларів для України, які "загубилися" через додаткові помилки у своїх розрахунках вартості боєприпасів, ракет та іншого озброєння, відправлених до України.

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