США відклали на деякий час нові санкції проти ПВК "Вагнер" - The Wall Street Journal

У Вашингтоні не хочуть аби ситуація виглядала так, що вони на чиємусь боці.

Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.

Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.

Але у Вашингтоні вирішили відкласти на деякий час оголошення про нові санкції відносно "вагнерівців".

"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – цитує WSJ слова поінформованого джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Антоні Блінкеном.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

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