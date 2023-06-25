США відклали на деякий час нові санкції проти ПВК "Вагнер" - The Wall Street Journal

У Вашингтоні не хочуть аби ситуація виглядала так, що вони на чиємусь боці.
Держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.
Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
У повідомленні вказується, що у вівторок Державний департамент мав намір оголосити про додаткові санкції щодо ймовірного "золотого бізнесу" ПВК "Вагнер" в Африці.
Але у Вашингтоні вирішили відкласти на деякий час оголошення про нові санкції відносно "вагнерівців".
"Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік", – цитує WSJ слова поінформованого джерела.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Антоні Блінкеном.
Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.
Читайте також:
- Лукашенко домовився з Пригожиним про “неприпустимість кривавої бійні на території Росії”
- Зеленський відреагував на повстання у Росії та висміяв Путіна: "Упевнений, він уже не в Москві"
- Пригожин передумав йти на Москву та розвертає колони назад: онлайн-трансляція подій