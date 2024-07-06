США відклали на невизначений термін заплановані військові навчання з Грузією

Рішення про перенесення навчань викликане "неправдивими звинуваченнями" у бік США.

Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін раніше заплановані військові навчання з Грузією Noble Partner, оскільки Вашингтон переглядає свої відносини з Тбілісі.

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Про це йдеться у повідомленні Голосу Америки, з посиланням на Міноборони США.

У Пентагоні зазначили, що рішення про перенесення навчань викликане "неправдивими звинуваченнями" у бік США.

"Рішення відкласти цю серію навчань Noble Partner пов’язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних держав з метою змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії, щоб послабити тиск на Україну, а також в участі у двох спробах державного перевороту проти керівної партії", – заявили у Пентагоні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США всеосяжна переглянуть відносини з Грузією та запроваджують візові обмеження після прийняття закону "про іноагентів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузію можуть позбавити безвізу з Євросоюзом через дії влади.

Крім того, ми раніше інформували, що США вводять санкції проти влади Грузії.

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