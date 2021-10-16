США відкривають кордони для щеплених іноземців: які вакцини визнають і кого не пускатимуть

США відкривають кордони для щеплених іноземців: які вакцини визнають і кого не пускатимуть

Нові правила в'їзду почнуть діяти від 8 листопада.

Від 8 листопада США почнуть пускати до своєї країни іноземців, які мають повне щеплення проти COVID-19 вакцинами, визнаними регулятором Сполучених Штатів чи ВООЗ. Звісно, для в'їзду, як і раніше, потрібна буде ще й віза.

Про це пише The New York Times.

Які вакцини визнають у США для перетину кордону:

Pfizer – дві дози.

Moderna – дві дози.

Johnson&Johnson – через два тижні після отримання першої дози.

AstraZeneca – дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Китайська Sinovac - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Китайська Sinopharm - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Які вакцини не визнають у США і заборонений перетин кордону:

Російська "Спутник V" – бо не входить до екстреного списку ВООЗ.

У Білому домі пояснили, що невакцинованих не пускатимуть до США. Хоча можуть робити винятки, зокрема для маленьких дітей.

Окрім підтвердження щодо вакцинації, іноземці повинні також будуть надати негативні тести щодо відсутності інфікування коронавірусом COVID-19.

Тим часом після вихідних в Україні буде посилено карантин. ТСН.ua зібрав в один матеріал усі обмеження і заборони, до яких слід готуватися українцям наступного тижня.

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