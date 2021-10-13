США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів та послаблять обмеження для авіаперельотів

США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів та послаблять обмеження для авіаперельотів

Заборона на такі поїздки діяла 19 місяців через пандемію коронавірусу.

США у листопаді відкриють наземні кордони для вакцинованих подорожувальників без поважної мети в'їзду.

Про це повідомляє АР з посиланням на анонімних посадовців адміністрації.

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Подорожі автомобілем, залізницею та поромом між США, Канадою та Мексикою від перших днів пандемії здебільшого обмежувалися необхідними подорожами, такими як торгівля.

Зазначається, що нові правила, докладніше про які оголосять вже сьогодні, дозволять повністю щепленим іноземцям в'їжджати до США із Канади і Мексики незалежно від мети поїздки. Нагадаємо: 11 жовтня у Франції змінили правила в’їзду для іноземців . Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами.

. Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами. Правила в’їзду до країни змінили у Німеччині та Великій Британії, де визнали українські COVID-сертифікати про щеплення. В обох країнах не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовують в Україні.

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