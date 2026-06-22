США відкрили шлях для іранської нафти: ціни на ринку вже пішли вниз

Прапор Ірану / © Associated Press

Реклама

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Очікується, що такий крок допоможе знизити напругу на енергетичних ринках і стримати ціни на нафту. Вартість сировини вже почала знижуватися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії.

Реклама

Рішення Вашингтона фактично відкриває шлях до тимчасового повернення іранської нафти на міжнародний ринок. Ліцензія діятиме 60 днів і стосуватиметься операцій із виробництва, транспортування та продажу нафти.

У США розраховують, що це дозволить частково стабілізувати ситуацію після періоду напруги навколо Ірану, Ормузької протоки та безпеки судноплавства в регіоні.

Переговори США та Ірану: останні новини

Нещодавно США та Іран заявили про досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня у Женеві за посередництва Пакистану. Після цього Дональд Трамп анонсував зняття американської блокади та відкриття транзиту Ормузькою протокою.

Лідери країн G7 публічно висловили готовність підтримати план Вашингтона щодо швидкого розмінування та відновлення безпечного судноплавства в регіоні. Водночас європейські союзники наголосили, що перед відправленням своїх військових кораблів їм потрібні довгострокові гарантії безпеки від Тегерана.

Реклама

Міжнародні експерти зазначали, що повне відновлення торговельного руху та повернення до довоєнних обсягів перевезень потребуватиме щонайменше кількох тижнів злагодженої роботи. Водночас домовленості на Близькому Сході можуть дозволити адміністрації Трампа більше зосередитися на військовій допомозі та переговорних процесах щодо України.

Напередодні, 18 червня, США також скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Це рішення ухвалили за дорученням президента Дональда Трампа.

Світові ціни на нафту почали знижуватися після першого раунду переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Ринок реагує на сигнали можливого послаблення санкцій і повернення іранської нафти. Інвестори переглядають очікування щодо балансу попиту та пропозиції.

Новини партнерів