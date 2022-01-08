США відмовили у візі представниці анексованого Криму на конкурс "Місіс світу"

США відмовили у візі представниці анексованого Криму на конкурс "Місіс світу"

Дівчині дозволии представити півострів на конкурсі у наступному році.

Сполучені Штати Америки відмовили у видаванні візи представниці на конкурс краси "Місіс світу" з анексованого РФ Криму Ганні Малоземової.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці у Instagram.

"Через візові обмеження я не зможу взяти участь у конкурсі "Місіс світу", - написала вона.

До слова, Ганна Малоземова запевняє, що віцепрезидент Mrs. World Тана Джонсон дозволила їй представити Крим на конкурсі наступного року.

Організатор конкурсів краси у тимчасово окупованому Криму Вікторія Біль підтвердила, що Малоземова не поїде до США через відсутність візи. "Наша Ганна Малоземова, на жаль, не зможе приєднатися до конкурсу. Отримати візу в США нам не вдалося", - написала Біль у Instagram.

Як повідомлялося, влітку Вікторія Файнблат представила Україну на конкурс "Місіс світу". Жінка поділилася, чи не засмутилися вона через результати конкурсу. Як Вікторія Файнблат на конкурс Місіс світу привезла понад 10 валіз суконь.

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