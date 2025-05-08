- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 522
- Час на прочитання
- 1 хв
США відмовляються від м’якої дипломатії: Подоляк про зміну підходу до Росії
Такі дії Росії свідомо б’ють по репутації Дональда Трампа.
У США почали більш критично оцінювати поведінку Росії та ефективність власної зовнішньої політики щодо Кремля.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
«Вашингтон усвідомлює, що сьогоднішня форма дипломатії — м’яка, обережна — не працює з Росією. Нинішній підхід дає змогу Кремлю підвищувати ставки й використовувати дипломатію як прикриття для ескалації«, — наголосив Подоляк.
За його словами, Росія використовує слабкість опонентів, зокрема свідомо б’є по репутації Дональда Трампа, сподіваючись на внутрішній розкол у США. Водночас Україна, на думку Подоляка, демонструє зовсім іншу поведінку.
«США побачили в Україні конструктивного й комфортного партнера для переговорів. Київ відкрито демонструє готовність до миру, підтримує ініціативу щодо повного припинення вогню, і це відрізняє нас від російської сторони, яка лише поширює пропаганду», — підкреслив радник.
На його думку, США вже готові змінити підхід і з більшою ймовірністю вдатися до жорсткіших дій щодо Росії, зокрема за участі Дональда Трампа.
«Я думаю, що якісь дії набагато жорсткішого характеру з боку США ми побачимо вже найближчим часом», — резюмував Подоляк.
Нагадаємо, за словами Подоляка, саме Росія блокує можливості для встановлення миру. І якщо Захід у цій ситуації «відійде вбік», це може призвести до втрати авторитету.