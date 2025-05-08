США відмовляються від м’якої дипломатії: Подоляк про зміну підходу до Росії

Михайло Подоляк / © Associated Press

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У США почали більш критично оцінювати поведінку Росії та ефективність власної зовнішньої політики щодо Кремля.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Вашингтон усвідомлює, що сьогоднішня форма дипломатії — м’яка, обережна — не працює з Росією. Нинішній підхід дає змогу Кремлю підвищувати ставки й використовувати дипломатію як прикриття для ескалації«, — наголосив Подоляк.

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За його словами, Росія використовує слабкість опонентів, зокрема свідомо б’є по репутації Дональда Трампа, сподіваючись на внутрішній розкол у США. Водночас Україна, на думку Подоляка, демонструє зовсім іншу поведінку.

«США побачили в Україні конструктивного й комфортного партнера для переговорів. Київ відкрито демонструє готовність до миру, підтримує ініціативу щодо повного припинення вогню, і це відрізняє нас від російської сторони, яка лише поширює пропаганду», — підкреслив радник.

На його думку, США вже готові змінити підхід і з більшою ймовірністю вдатися до жорсткіших дій щодо Росії, зокрема за участі Дональда Трампа.

«Я думаю, що якісь дії набагато жорсткішого характеру з боку США ми побачимо вже найближчим часом», — резюмував Подоляк.

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Нагадаємо, за словами Подоляка, саме Росія блокує можливості для встановлення миру. І якщо Захід у цій ситуації «відійде вбік», це може призвести до втрати авторитету.