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США відмовляються давати Україні танки Abrams через їхні технічні характеристики — WP

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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3023
Час на прочитання
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США відмовляються давати Україні танки Abrams через їхні технічні характеристики — WP

Танк_М1 Abrams / Фото: flot2017.com

США відмовляються надавати Україні важкі танки Abrams через технічні причини.

Адміністрація президента США Джо Байдена виключає відправку в Україну бойових танків Abrams через технічні причини.

Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що один танк важать 55 тонн і має турбінний двигун, який витрачає паливо з неймовірною швидкістю. Крім того, ця техніка часто ламається і потребує великого досвіду технічного обслуговування.

Ці бойові танки настільки важкі, що експрезидента США Трампа навіть відмовили включити їх у святкування дня незалежності 4 липня 2019 року у Вашингтоні. Мовляв, сталеві гусениці танка пошкодять покриття міських вулиць. Abrams тоді залишилися на "статичному подіумі", а поруч із Трампом під час його промови стояв танк Bradley.

Слід зазначити, що технічно Bradley не є танком, але зможе значно модернізувати українські сухопутні сили. Він важить близько 28 тонн і пересувається на гусеницях, схожих на танк. Ця техніка перевозить екіпаж із трьох осіб, усередині якого може додатково розміститися ще до шести солдатів.

Попри те, що Bradley не має вогневої потужності 120-міліметрової "основної гармати", встановленої на Abrams, він оснащений важкою бронею та низкою іншої зброї, зокрема 25-мм ланцюговою гарматою та кулеметом M240. Він розрахований на швидкість до 35 миль на годину - це досить багато, порівняно з Abrams. 

Видання пише, що Сполучені Штати мають тисячі таких транспортних засобів, тому відправка невизначеної кількості до України не призведе до скорочення запасів у США.

Нагадаємо, Франція заявила, що передасть Україні БТРи Bastion і колісні танки AMX-10RC.

За інформацією видання Politico, Зеленський закликав і Вашингтон постачати сучасні танки та літаки Україні, але Байден залишився непохитним

Вдночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений, що рано чи пізно Берлін таки передасть Києву бойові танки Leopard 2.

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Дата публікації
Перегляди
3023
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