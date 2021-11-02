США віднесли Росію до країн з найбільшим ризиком для подорожей через коронавірус

США віднесли Росію до країн з найбільшим ризиком для подорожей через коронавірус

Усього станом на 1 листопада до цього списку віднесено майже 80 країн.

Центр з контролю і профілактики захворювань США включив РФ до переліку країн з дуже високим ризиком для мандрівок через COVID-19.

Про це пише Укрінформ.

До цієї категорії потрапляють ті країни, де за останні 28 днів щодоби реєструється понад 500 випадків захворювання на 100 000 жителів.

Громадянам США рекомендують уникати поїздок у місця, відзначені цим рівнем. 1 листопада до групи країн з найвищим ризиком для подорожей додалися Бельгія, Буркіна-Фасо, Росія та Словаччина.

Усього станом на 1 листопада до четвертого рівня віднесено майже 80 країн. Серед них Україна, Австрія, Хорватія, Греція, Ірландія, Мальдіви, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія.

До третього рівня належать країни, де за останні 28 днів щодоби реєструють від 100 до 500 випадків захворювання на 100 000 жителів. У понеділок до таких країн додали Польщу. Серед них залишаються Чехія, Бразилія, Італія, Південна Африка, ОАЕ, Єгипет, Канада – усього теж близько 80.

Рівень два - при 50 - 99 випадках зараження за останні 28 днів на 100 000 жителів залишився цього тижня без змін. У цьому переліку близько 20 країн, у тому числі Індія, Перу, Колумбія.

До низького рівня, за якого протягом останніх 28 днів реєструється менш як 50 нових випадків на 100 000 жителів щодоби, потрапила Нова Зеландія. У цій категорії перебуває близько 30 країн, зокрема Китай, Індонезія, Мадагаскар.

У приблизно 40 країнах рівень ризику вважається невідомим через брак даних. Серед них Алжир, Камбоджа, Північна Корея, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Венесуела. Ці країни також рекомендовано уникати.

Нагадаємо, що у Росії встановили новий рекорд із COVID-заражень, а в країні оголосили неробочі дні.

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