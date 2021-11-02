США віднесли Росію до країн з найбільшим ризиком для подорожей через коронавірус

Усього станом на 1 листопада до цього списку віднесено майже 80 країн.
Центр з контролю і профілактики захворювань США включив РФ до переліку країн з дуже високим ризиком для мандрівок через COVID-19.
Про це пише Укрінформ.
До цієї категорії потрапляють ті країни, де за останні 28 днів щодоби реєструється понад 500 випадків захворювання на 100 000 жителів.
Громадянам США рекомендують уникати поїздок у місця, відзначені цим рівнем. 1 листопада до групи країн з найвищим ризиком для подорожей додалися Бельгія, Буркіна-Фасо, Росія та Словаччина.
- Усього станом на 1 листопада до четвертого рівня віднесено майже 80 країн. Серед них Україна, Австрія, Хорватія, Греція, Ірландія, Мальдіви, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія.
- До третього рівня належать країни, де за останні 28 днів щодоби реєструють від 100 до 500 випадків захворювання на 100 000 жителів. У понеділок до таких країн додали Польщу. Серед них залишаються Чехія, Бразилія, Італія, Південна Африка, ОАЕ, Єгипет, Канада – усього теж близько 80.
- Рівень два - при 50 - 99 випадках зараження за останні 28 днів на 100 000 жителів залишився цього тижня без змін. У цьому переліку близько 20 країн, у тому числі Індія, Перу, Колумбія.
- До низького рівня, за якого протягом останніх 28 днів реєструється менш як 50 нових випадків на 100 000 жителів щодоби, потрапила Нова Зеландія. У цій категорії перебуває близько 30 країн, зокрема Китай, Індонезія, Мадагаскар.
- У приблизно 40 країнах рівень ризику вважається невідомим через брак даних. Серед них Алжир, Камбоджа, Північна Корея, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Венесуела. Ці країни також рекомендовано уникати.
Нагадаємо, що у Росії встановили новий рекорд із COVID-заражень, а в країні оголосили неробочі дні.