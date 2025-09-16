ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

США відновлюють постачання зброї Україні коштом союзників: Білий дім схвалив два пакети допомоги

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України за новою моделлю фінансування оборони коштом союзників по НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Військова допомога США

США ухвалили два пакети військової допомоги Україні, які оплатять сюзники по НАТО / © ТСН.ua

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України. Постачання американської зброї мають відновитись найближчим часом, але вже за новою фінансовою моделлю, розробленою спільно з союзниками. Цей механізм дозволить Києву отримувати озброєння з американських запасів, оплачене коштом країн-членів НАТО.

Про це пише Reuters.

Новий механізм «PURL»

Новий механізм отримав назву Priority Ukraine Requirements List, або скорочено PURL. За даними джерел видання, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі вже схвалив два пакети допомоги, кожен з яких оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Цей крок є першим використанням нової системи, яка покликана забезпечити Україну зброєю і водночас перекласти фінансовий тягар на європейських союзників.

Відповідальність союзників

Рішення про використання нової моделі відповідає передвиборчим обіцянкам Дональда Трампа щодо збільшення фінансового внеску європейських країн у колективну оборону.

Хоча США залишаються ключовим постачальником озброєння, новий механізм гарантує, що ці закупівлі зброї оплатять партнери, що відповідає політиці адміністрації Білого дому, яка наполягає на більшій відповідальності союзників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що американські збройні заводи на замовлення НАТО виготовляють для України зброю. Йдеться як про оборонну, так і про наступальну зброю, зокрема про комплекси ППО Patriot.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie