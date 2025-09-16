США відновлюють постачання зброї Україні коштом союзників: Білий дім схвалив два пакети допомоги

США ухвалили два пакети військової допомоги Україні, які оплатять сюзники по НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України. Постачання американської зброї мають відновитись найближчим часом, але вже за новою фінансовою моделлю, розробленою спільно з союзниками. Цей механізм дозволить Києву отримувати озброєння з американських запасів, оплачене коштом країн-членів НАТО.

Про це пише Reuters.

Новий механізм «PURL»

Новий механізм отримав назву Priority Ukraine Requirements List, або скорочено PURL. За даними джерел видання, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі вже схвалив два пакети допомоги, кожен з яких оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Реклама

Цей крок є першим використанням нової системи, яка покликана забезпечити Україну зброєю і водночас перекласти фінансовий тягар на європейських союзників.

Відповідальність союзників

Рішення про використання нової моделі відповідає передвиборчим обіцянкам Дональда Трампа щодо збільшення фінансового внеску європейських країн у колективну оборону.

Хоча США залишаються ключовим постачальником озброєння, новий механізм гарантує, що ці закупівлі зброї оплатять партнери, що відповідає політиці адміністрації Білого дому, яка наполягає на більшій відповідальності союзників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що американські збройні заводи на замовлення НАТО виготовляють для України зброю. Йдеться як про оборонну, так і про наступальну зброю, зокрема про комплекси ППО Patriot.