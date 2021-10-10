США відновлюють лотереї з видачі грін-карт: українці також мають шанс потрапити до штатів

Водночас переможці минулорічних лотерей не можуть потрапити до США

У Сполучених штатах оголосили про відновлення імміграційної лотереї, переможцям яких видають грін-карти. Вже почалася реєстрація на лотерею в 2023 році.

Про це пише "Голос Америки".

Конгрес США дозволив видати іммігрантам з усього світу 55 тисяч грін-карт на рік. Реєстрація починається заздалегідь, щоб встигнути обробити заявки.

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Також повідомляється, що влада США визнає серйозне відставання в обробці існуючих заяв, багато з яких були подані під час адміністрації Дональда Трампа. Тепер право на отримання візи не переноситься на наступний рік, а весь процес повинен бути завершений за 12 місяців.

Однак у Держдепі наголошують, що "перемога у лотереї не гарантує, що ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога в лотереї просто означає, що людина має право брати участь у програмі отримання імміграційних віз".

Голос Америки, зокрема нагадав, що тисячі переможців лотерей минулих років з Афганістану, Єгипту, Перу, Ірану та інших країн як і раніше відчувають затримки, пов'язані з обробкою їх документів та не можуть потрапити до США.

Нагадаємо, раніше у низці ЗМІ з’явилася інформація, що нібито кілька держав ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Італія - розглядають припинення безвізу з кількома країнами, з-поміж них і з Україною. Водночас у МЗС заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

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