США відновили морську блокаду Ірану

Авіаносець Джордж Буш USS George H. W. Bush / © Флот США

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Військові США в ніч проти 15 липня за київським часом розпочали чергову серію ударів по військових об’єктах Ірану та відновили морську блокаду суден, пов’язаних з іранськими портами.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У командуванні заявили, що о 16:00 за східним часом США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них.

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«Наразі в регіоні Близького Сходу діють понад 20 кораблів Військово-морських сил США та сотні військових літаків. Американські сили залишаються пильними… і готовими діяти», — йдеться у повідомленні.

Також у CENTCOM повідомили, що вранці 15 липня за київським часом завершилася семигодинна серія ударів по території Ірану.

За даними американського командування, під час операції було уражено десятки військових об’єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану.

У США наголошують, що операція спрямована на послаблення військових спроможностей Ірану та захист свободи судноплавства в регіоні.

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Раніше повідомлялося, що Іран у ніч проти 15 липня здійснив інтенсивну атаку по території Бахрейну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить повну блокаду суден, які прямують до іранських портів або перевозять іранські вантажі.

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