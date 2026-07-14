США відновили удари по Ірану

США атакують Іран

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Сполучені Штати знову розпочали військову операцію проти Ірану та завдають ударів по території країни.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM).

У командуванні повідомили, що атаки мають на меті знизити здатність Ірану здійснювати напади на цивільні та комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не виконав умов раніше підписаного меморандуму між сторонами.

«Це було зроблено для перевірки. Це був тест. Ми не знали, що станеться. Послухайте, меморандум про взаєморозуміння мало що означає, коли маєш справу з покидьками», — заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи домовленості з Іраном.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану.

Ми раніше інформували, що влада Катару офіційно закликала всіх власників суден тимчасово призупинити навігацію та морську діяльність заради громадської безпеки після атаки іранських балістичних ракет.

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