США відповіли Кремлю на погрози щодо Литви та відреагували на можливу страту американських полонених: головні новини ночі 22 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 22 червня:
- Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку балтійської країни, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ. Читати далі –>
- Представник адміністрації президента США назвав “жахливим” припущення речника Путіна щодо можливої смертної кари для американських громадян, які захищали Україну. Читати далі –>
- Ірландія заморозила банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями через війну РФ в Україні, на суму 1,72 млрд євро. Читати далі –>
- Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1". Читати далі –>
- На захоплених територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує запровадити смертну кару. Читати далі –>
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