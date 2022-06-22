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США відповіли Кремлю на погрози щодо Литви та відреагували на можливу страту американських полонених: головні новини ночі 22 червня

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США відповіли Кремлю на погрози щодо Литви та відреагували на можливу страту американських полонених: головні новини ночі 22 червня

Фото: Unsplash

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 22 червня:

  • Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку балтійської країни, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ. Читати далі –>
  • Представник адміністрації президента США назвав “жахливим” припущення речника Путіна щодо можливої смертної кари для американських громадян, які захищали Україну. Читати далі –>
  • Ірландія заморозила банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями через війну РФ в Україні, на суму 1,72 млрд євро. Читати далі –>
  • Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1". Читати далі –>
  • На захоплених територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує запровадити смертну кару. Читати далі –>

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