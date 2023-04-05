США відповіли на звинувачення Путіна про причетність до ударів по території Росії і "терактів"

Кірбі підкреслив, що участь американської розвідки була спрямована на те, щоб допомогти українцям захистити свою територію.

У США відповіли на звинувачення російського диктатора Путіна про нібито причетність західних спецслужб до ударів по території РФ. США запевнили, що не сприяють і не заохочують українців завдавати ударів чи операцій за межами України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі підкреслив, що участь американської розвідки була спрямована на те, щоб допомогти українцям захистити свою територію.

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"Від перших днів цієї війни ми надаємо розвідувальну та інформаційну підтримку українським Збройним силам, щоб вони могли краще захищатися, проводити операції та продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно захопили від 2014 року. І я не буду вдаватися в подробиці того, що це за розвідувальні дані або як вони доставляються, але вони дуже спрямовані на те, щоб допомогти їм захистити свою територію", – сказав Кірбі.

"Ми не сприяємо і не заохочуємо українців до ударів за межами України. І я не збираюся більше зупинятися на цьому", – додав він.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Ради безпеки Росії в середу Путін бездоказово стверджував, що на території РФ "регулярно здійснюються теракти", а до підготовки таких операцій залучений "потенціал західних спецслужб".

Нагадаємо, що Путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні РФ проти України.

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