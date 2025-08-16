Атомний підводний човен / © wikimedia.org

США посилили військову присутність у водах Карибського басейну, відправивши в цей регіон, зокрема атомний підводний човен. Такі заходи вжито для боротьби з наркокартелями.

Про це повідомили джерела CNN у Пентагоні.

Міноборони направило в регіон понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків, атомний підводний човен, кілька есмінців, ракетний крейсер, а також додаткові розвідувальні літаки P8 Poseidon.

Перекидання військових та техніки здійснюють десантні кораблі амфібійної групи «Іводзима» (USS Iwo Jima). У місії бере участь 22 експедиційна група морської піхоти. Розгортання проводиться у зоні відповідальності Південного командування США (SOUTHCOM).

За даними одного з джерел, операція має демонстраційний характер і покликана надіслати сигнал про готовність США до рішучих дій проти наркотерористичних організацій.

Інший чиновник заявив, що додаткові сили «спрямовані на усунення загроз національній безпеці», що походять від картелів.

Офіційні особи наголосили, що за потреби президент США Дональд Трамп може використати ці ресурси для прямих військових заходів — така кількість різних засобів поразки забезпечує йому та командуванню широкий вибір сценаріїв.

Водночас у Пентагоні висловили стурбованість тим, що морпіхи не навчені проводити операції з припинення наркотрафіку. Це означає, що їм доведеться покладатися на берегову охорону.

ВМС США оголосили про розгортання десантних кораблів USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale та USS San Antonio у складі амфібійної групи 15 серпня, проте не уточнили пункт призначення. Посилення присутності у регіоні стане довгостроковим: група перебуватиме у підпорядкуванні SOUTHCOM кілька місяців, додав співрозмовник телеканалу.

Минулого тижня, 8 серпня президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на занепокоєння суспільства через повідомлення в новинах про те, що Сполучені Штати можуть використати військову силу для боротьби з наркокартелями.

За її словами, уряд Мексики був поінформований про такі заходи, але вони не мають нічого спільного з операціями американських військових на мексиканській землі.

Раніше президетка Шейнбаум повідомляла, що президент США тиснув на неї під час телефонної розмови у квітні, умовляючи, щоб вона погодилася на більшу роль американських військових у боротьбі з наркокартелями в Мексиці.

Тоді вона сказала Трампу, що їхні дві країни «можуть працювати разом, але ви на своїй території, а ми на своїй».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на «ядерні погрози» заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у «відповідних регіонах».