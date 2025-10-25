США відправили авіаносну групу до Латинської Америки: у Венесуелі обурені

Авіаносець USS Gerald R. Ford / © Вікіпедія

Адміністрація Дональда Трампа перекинула в Латинську Америку ударну авіаносну групу на чолі з USS Gerald R. Ford на тлі загострення відносин з Венесуелою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок офіційно оголошено частиною боротьби з наркотрафіком, однак відбувається він у момент крайнього напруження у відносинах з Венесуелою, а також після введення санкцій проти президента Колумбії.

Пентагон підтвердив, що групу на чолі з USS Gerald R. Ford направлено в зону відповідальності Командування США з питань Південної півкулі (USSOUTHCOM). Представник Пентагону Шон Парнелл пояснив цілі операції:

«Ця присутність підсилить здатність США виявляти, моніторити та припиняти діяльність незаконних суб’єктів, які загрожують безпеці та процвітанню США у Західній півкулі», — заявив він.

Видання зазначає, що це розгортання є найбільшою ескалацією у регіоні за останні роки. Наразі там уже перебувають вісім американських військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі п’ятого покоління F-35.

Із початку вересня, за даними джерел, американські військові здійснили 10 ударів по суднах у Карибському басейні, які, за їхніми словами, займалися контрабандою наркотиків. Унаслідок операцій загинули близько 40 осіб, серед яких були й громадяни Венесуели.

Рішення про посилення тиску прийнято на фоні нової хвилі конфлікту з режимом Ніколаса Мадуро. Вашингтон давно звинувачує його в укриванні наркоторговців. У серпні адміністрація Трампа подвоїла винагороду за інформацію, яка допоможе затримати Мадуро, — до 50 мільйонів доларів.

У відповідь диктатор Венесуели виступив із різкою заявою, попередивши Трампа про серйозні наслідки у разі агресії з боку США.

«Якщо США вторгнуться, у країні розпочнеться загальнонаціональний страйк, а мільйони чоловіків і жінок з гвинтівками пройдуть маршем по всій країні», — пригрозив Мадуро.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав припинити всі переговори з урядом Венесуели під керівництвом Ніколаса Мадуро.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп звернувся до уряду Венесуели з вимогою прийняти назад усіх ув’язнених, висланих з американської території.