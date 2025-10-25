ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
2 хв

США відправили авіаносну групу до Латинської Америки: у Венесуелі обурені

До регіону направлено флагман американського флоту — авіаносець USS Gerald R. Ford.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Авіаносець USS Gerald R. Ford

Авіаносець USS Gerald R. Ford / © Вікіпедія

Адміністрація Дональда Трампа перекинула в Латинську Америку ударну авіаносну групу на чолі з USS Gerald R. Ford на тлі загострення відносин з Венесуелою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок офіційно оголошено частиною боротьби з наркотрафіком, однак відбувається він у момент крайнього напруження у відносинах з Венесуелою, а також після введення санкцій проти президента Колумбії.

Пентагон підтвердив, що групу на чолі з USS Gerald R. Ford направлено в зону відповідальності Командування США з питань Південної півкулі (USSOUTHCOM). Представник Пентагону Шон Парнелл пояснив цілі операції:

«Ця присутність підсилить здатність США виявляти, моніторити та припиняти діяльність незаконних суб’єктів, які загрожують безпеці та процвітанню США у Західній півкулі», — заявив він.

Видання зазначає, що це розгортання є найбільшою ескалацією у регіоні за останні роки. Наразі там уже перебувають вісім американських військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі п’ятого покоління F-35.

Із початку вересня, за даними джерел, американські військові здійснили 10 ударів по суднах у Карибському басейні, які, за їхніми словами, займалися контрабандою наркотиків. Унаслідок операцій загинули близько 40 осіб, серед яких були й громадяни Венесуели.

Рішення про посилення тиску прийнято на фоні нової хвилі конфлікту з режимом Ніколаса Мадуро. Вашингтон давно звинувачує його в укриванні наркоторговців. У серпні адміністрація Трампа подвоїла винагороду за інформацію, яка допоможе затримати Мадуро, — до 50 мільйонів доларів.

У відповідь диктатор Венесуели виступив із різкою заявою, попередивши Трампа про серйозні наслідки у разі агресії з боку США.

«Якщо США вторгнуться, у країні розпочнеться загальнонаціональний страйк, а мільйони чоловіків і жінок з гвинтівками пройдуть маршем по всій країні», — пригрозив Мадуро.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав припинити всі переговори з урядом Венесуели під керівництвом Ніколаса Мадуро.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп звернувся до уряду Венесуели з вимогою прийняти назад усіх ув’язнених, висланих з американської території.

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie