США відреагували на ув'язнення опозиціонерів в Білорусі: вимагають негайного звільнення

Зокрема, Сергій Тихановський отримав 18 років колонії.

У Білорусі 14 грудня Гомельський обласний суд виніс вироки критикам та опозиціонерам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Сполучені Штати Америки відреагували на ув'язнення опозиціонерів та закликали до "негайного їхнього звільнення".

Про це написав у Twitter-акаунт державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар США також вимагає від Лукашенка звільнення інших політичних в'язнів, які незаконно утримуються його режимом.

"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка", - пише Блінкен.

We condemn today’s politically motivated convictions of Belarusian opposition figures Syarhey Tsikhanouski, Mikalai Statkevich, and journalist Ihar Losik. We call for their immediate, unconditional release and that of all 900+ political prisoners held by the Lukashenka regime. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 14, 2021

Нагадаємо, 14 грудня білоруський суд виніс вироки критикам режиму Лукашенка. Зокрема, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського зусудили до 18 років колонії посиленого режиму. Усіх шістьох обвинувачених судили у закритому режимі у гомельському СІЗО, розгляд справи розпочався 24 червня.

Так, відповідно до рішення суду:

Сергій Тихановский отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму;

отримав 18 років позбавлення волі посиленого режиму; Ігор Лосик отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму;

отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму; Микола Статкевич отримав 14 років позбавлення волі посиленого режиму;

отримав 14 років позбавлення волі посиленого режиму; Артем Саків отримав 16 років позбавлення волі посиленого режиму;

отримав 16 років позбавлення волі посиленого режиму; Володимир Циганович отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму;

отримав 15 років позбавлення волі посиленого режиму; Дмитро Попов отримав 16 років позбавлення волі посиленого режиму.

Варто зазначити, що Сергій Тихановський - чоловік Світлани Тихановської, яка була головною опоненткою Лукашенка на виборах президента Білорусі. Під час масових протестів проти режиму Лукашенка вона виїхала до Литви. У серпні 2020 року Європарламент виступив із заявою про невизнання перемоги Лукашенка. Вони підкреслили, що результати голосування вказують на перемогу Світлани Тихановської. Європарламент також визнав координаційну раду білоруської опозиції "тимчасовим представництвом народу" Білорусі.

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